Шацких: «Сильных изменений между «Динамо» Луческу и Хацкевича не заметил»
Цыганков: «Работаем, чтобы стать сильнее в этом сезоне Лиги чемпионов»
Лидер «Динамо» поделился эмоциями от возвращения в расположение клуба
Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев
Вингер «Динамо» Виктор Цыганков высказался по поводу возвращения в расположение клуба. Также футболист поделился ожиданиями от выступлений команды в новом сезоне еврокубков.
Эмоционально уже восстановились после Евро-2020?
«Динамо» – любимый клуб, всех рад видеть, соскучился по всем. Снова начинаем работать и ставить перед собой все те же цели – все выигрывать в новом сезоне. Когда возвращаешься к своему любимому делу, это всегда приносит удовольствие. Сборы – это такая часть работы, когда надо потерпеть. Но, в целом, все проходит удачно.
Сколько времени потребуется, чтобы полностью приступить к работе с общей группой?
Мы не так много пропустили, думаю, достаточно пару дней тяжелых тренировок, чтобы втянуться и сейчас уже команда проводит поединки. Через игры мы наберем форму быстрее.
Как оценишь потенциал молодых ребят?
Да, у нас молодая команда с талантливыми футболистами, правильным тренерским штабом, который может раскрыть потенциал игроков. Прогресс каждого футболиста с каждым годом может увеличиваться и увеличиваться, поэтому, думаю, мы на правильном пути и все у команды получится.
Намного интереснее играть контрольные поединки с представителями лучших чемпионатов Европы?
Конечно, мы готовимся к Лиге чемпионов и, соответственно, нужно играть с сильными командами, чтобы прогрессировать и подготовится должным образом, выступить достойно в Лиге чемпионов.
Матч с «Вильярреалом» – возможность взять реванш?
Мы играли с ними в Лиге Европы, а это товарищеский матч, просто подготовка. Но опять таки, интересно с такими командами играть, попробовать сейчас свои силы.
Кто тебе больше всего запомнился из «Вильярреала»?
Морено, конечно.
В этом сезоне «Динамо» в Лиге чемпионов будет сильнее?
Я надеюсь, мы все работаем для этого.
Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны «Лестера».