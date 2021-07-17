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Цыганков: «Работаем, чтобы стать сильнее в этом сезоне Лиги чемпионов»

Лидер «Динамо» поделился эмоциями от возвращения в расположение клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
13:27
Цыганков: «Работаем, чтобы стать сильнее в этом сезоне Лиги чемпионов»
Виктор Цыганков / Фото - ФК Динамо Киев

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков высказался по поводу возвращения в расположение клуба. Также футболист поделился ожиданиями от выступлений команды в новом сезоне еврокубков.

Эмоционально уже восстановились после Евро-2020?

«Динамо» – любимый клуб, всех рад видеть, соскучился по всем. Снова начинаем работать и ставить перед собой все те же цели – все выигрывать в новом сезоне. Когда возвращаешься к своему любимому делу, это всегда приносит удовольствие. Сборы – это такая часть работы, когда надо потерпеть. Но, в целом, все проходит удачно.

Сколько времени потребуется, чтобы полностью приступить к работе с общей группой?

Мы не так много пропустили, думаю, достаточно пару дней тяжелых тренировок, чтобы втянуться и сейчас уже команда проводит поединки. Через игры мы наберем форму быстрее.

Как оценишь потенциал молодых ребят?

Да, у нас молодая команда с талантливыми футболистами, правильным тренерским штабом, который может раскрыть потенциал игроков. Прогресс каждого футболиста с каждым годом может увеличиваться и увеличиваться, поэтому, думаю, мы на правильном пути и все у команды получится.

Намного интереснее играть контрольные поединки с представителями лучших чемпионатов Европы?

Конечно, мы готовимся к Лиге чемпионов  и, соответственно, нужно играть с сильными командами, чтобы прогрессировать и подготовится должным образом, выступить достойно в Лиге чемпионов.

Матч с «Вильярреалом» – возможность взять реванш?

Мы играли с ними в Лиге Европы, а это товарищеский матч, просто подготовка. Но опять таки, интересно с такими командами играть, попробовать сейчас свои силы.

Кто тебе больше всего запомнился из «Вильярреала»?

Морено, конечно.

В этом сезоне «Динамо» в Лиге чемпионов будет сильнее?

Я надеюсь, мы все работаем для этого.

Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны «Лестера».

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Виктор Цыганков Динамо Киев

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