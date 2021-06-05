Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе

Сборная Украины готовится к заключительному спаррингу перед Евро-2020
Футбол Сборная Украины
08:20
Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе
Виктор Цыганков / Фото - Укринформ

Сборная Украины после победы в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) провела восстановительную тренировку. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Трое футболистов приступили к занятиям в общей группе. Наряду с партнерами тренировались защитники Александр Тымчик и Эдуард Соболь, а также вингер Виктор Цыганков.

Таким образом, главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко может рассчитывать на всех футболистов из заявки на Евро-2020. Ранее в расположение команды прибыл полузащитник Александр Зинченко.

Футболист «Манчестер Сити» высказался по поводу прибытия в лагерь сборной.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Цыганков Александр Тымчик Александр Зинченко Эдуард Соболь травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хрупкая и нежная леди. Вот, кто будет вдохновлять защитника сборной Украины на Евро-2020
Хрупкая и нежная леди. Вот, кто будет вдохновлять защитника сборной Украины на Евро-2020
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 12:41
Цыганков не сыграет с Северной Ирландией
Цыганков не сыграет с Северной Ирландией
Евро Сборные
3 июня 12:11
Цыганков вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины
Цыганков вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины
Футбол Сборная Украины
27 мая 19:01
1
Несмотря на чемпионство, лишь три игрока «Динамо» – в топ-10 по стоимости в УПЛ
Несмотря на чемпионство, лишь три игрока «Динамо» – в топ-10 по стоимости в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 17:03
Цыганков забил юбилейный мяч в карьере
Цыганков забил юбилейный мяч в карьере
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 07:46
Тымчик: «Тренеры пытаются все донести очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза»
Тымчик: «Тренеры пытаются все донести очень быстро, чтобы мы все поняли с первого раза»
Футбол Сборная Украины
19 мая 12:45

Новости: Футбол

Безус: «Два Евро я пропустил, сейчас вскочил в последний вагон»
Безус: «Два Евро я пропустил, сейчас вскочил в последний вагон»
Сборная Украины
09:25
Злой рок. Экс-игрок «Пармы» погиб во время матча в честь умершего брата
Злой рок. Экс-игрок «Пармы» погиб во время матча в честь умершего брата
В Европе
09:01
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
«Тоттенхэм» договорился о продолжении сотрудничества с Соном
Премьер-Лига (Англия)
08:55
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
Украинская Премьер-лига
08:37
Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе
Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе
Сборная Украины
08:20
ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию
ТМ. Кипр уступил Венгрии перед матчем с Украиной, Италия разгромила Чехию
Евро-2020
07:58
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
ПСЖ намерен переманить Вейналдума. Игрок – на пути к «Барселоне»
Лига 1 (Франция)
07:57
Сборная Бразилии не потеряла ни одного очка за пять матчей отбора на ЧМ-2022
Сборная Бразилии не потеряла ни одного очка за пять матчей отбора на ЧМ-2022
В мире
07:37
Определились все команды, пробившиеся в Первую лигу
Определились все команды, пробившиеся в Первую лигу
Первая лига
07:17
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
1
Все новости