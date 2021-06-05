Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе

Сборная Украины готовится к заключительному спаррингу перед Евро-2020

Виктор Цыганков / Фото - Укринформ

Сборная Украины после победы в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) провела восстановительную тренировку. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Трое футболистов приступили к занятиям в общей группе. Наряду с партнерами тренировались защитники Александр Тымчик и Эдуард Соболь, а также вингер Виктор Цыганков.

Таким образом, главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко может рассчитывать на всех футболистов из заявки на Евро-2020. Ранее в расположение команды прибыл полузащитник Александр Зинченко.

Футболист «Манчестер Сити» высказался по поводу прибытия в лагерь сборной.