«Молодец, сынок». Де Брюйне поздравил Зинченко, который скоро станет отцом
Цыганков, Соболь и Тымчик приступили к занятиям в общей группе
Сборная Украины готовится к заключительному спаррингу перед Евро-2020
08:20
Виктор Цыганков / Фото - Укринформ
Сборная Украины после победы в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0) провела восстановительную тренировку. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Трое футболистов приступили к занятиям в общей группе. Наряду с партнерами тренировались защитники Александр Тымчик и Эдуард Соболь, а также вингер Виктор Цыганков.
Таким образом, главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко может рассчитывать на всех футболистов из заявки на Евро-2020. Ранее в расположение команды прибыл полузащитник Александр Зинченко.
Футболист «Манчестер Сити» высказался по поводу прибытия в лагерь сборной.
Комментарии 0