Цыганков в «Лестере»? Украинца хотят видеть в составе «лис»
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков – идеальный вариант подписания для английского «Лестера». Так считает журналист Nathan Wong, который высказал свое мнение об этом на портале foxesofleicester.
«Лестер» известен умелой работой своих скаутов на трансферном рынке. Они способны пойти на риск, на который другие клубы не способны. Они отсматривают игроков не из топовых европейских чемпионатов, чтобы найти скрытые жемчужины.
Использование такого подхода хорошо служило «Лестеру» в прошлом. Посмотрите, чего достигли Рияд Махрез и Н'Голо Канте. В сожалению, время выгодных покупок, вероятно, прошли. Игрок с хорошим соотношением цены и качества может обойтись "лисам" более, чем в 20 млн фунтов.
Виктора Цыганкова неоднократно связывали с переходом в АПЛ. Также имеет большую популярность среди поклонников футбольного симулятора Football Manager. Сейчас Виктор выступает за «Динамо». Ему всего 23 года, но он уже сыграл 187 матчей за свой клуб и 28 за сборную Украины.
«Лестер» находится в поисках нападающего с бомбардирскими способностями, но подписание Цыганкова подарит «Лестеру» перспективного и талантливого футболиста, который прекрасно дополнит Харви Барнса. Хотя Цыганков лучше всего проявляет себя на правом фланге, он может играть как слева, так и впереди. В частности, такой крайний нападающий в паре с инвертированным фуллбеком даст Брендану Роджерсу гораздо больше возможностей и разнообразия в атаке».
В минувшем сезоне Цыганков отыграл в составе «Динамо» 34 матча, в которых отметился 15 голами и 9 ассистами. Тем не менее, травмы постоянно мешали игроку на протяжении сезона.
Хавбек не сразу оказался готов к чемпионату Европы, и ни разу не появился в основном составе сборной Украины. Йожеф Сабо даже назвал причину, по которой никто не покупает игрока.
Напомним, «Динамо» арендовало игрока московского ЦСКА.
Комментарии 2
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
[ссылка удалена] Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.