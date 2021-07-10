Цыганков в «Лестере»? Украинца хотят видеть в составе «лис»

Виктор Цыганков / фото - dynamo.kiev

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков – идеальный вариант подписания для английского «Лестера». Так считает журналист Nathan Wong, который высказал свое мнение об этом на портале foxesofleicester.

Использование такого подхода хорошо служило «Лестеру» в прошлом. Посмотрите, чего достигли Рияд Махрез и Н'Голо Канте. В сожалению, время выгодных покупок, вероятно, прошли. Игрок с хорошим соотношением цены и качества может обойтись "лисам" более, чем в 20 млн фунтов.

Виктора Цыганкова неоднократно связывали с переходом в АПЛ. Также имеет большую популярность среди поклонников футбольного симулятора Football Manager. Сейчас Виктор выступает за «Динамо». Ему всего 23 года, но он уже сыграл 187 матчей за свой клуб и 28 за сборную Украины.

«Лестер» находится в поисках нападающего с бомбардирскими способностями, но подписание Цыганкова подарит «Лестеру» перспективного и талантливого футболиста, который прекрасно дополнит Харви Барнса. Хотя Цыганков лучше всего проявляет себя на правом фланге, он может играть как слева, так и впереди. В частности, такой крайний нападающий в паре с инвертированным фуллбеком даст Брендану Роджерсу гораздо больше возможностей и разнообразия в атаке».