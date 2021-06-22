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Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко

Тренер был взбешен игрой своих подопечных
Футбол Евро-2020
20:20
Цыганык рассказал, какие игроки получили самые жесткие нагоняи от Шевченко
Андрей Шевченко / фото - FootBoom

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, кто из игроков сборной Украины взбесил тренера Андрея Шевченко во время проигрышного матча против сборной Австрии:

«После его паса пяткой ахнул весь стадион. Я вообще не понимаю, что там произошло. Я понимаю, что он получил серьезный нагоняй.

И вообще, я такого агрессивного Андрея Шевченко, как во время этих двух поединков, никогда не видел. Все началось, когда упал Миколенко, и Шевченко чуть ли не до центра поля выбежал и кричал, что не надо падать. Насколько я знаю, он очень жестко высказал и Беседину. Был момент, когда Артем опустил голову и просто шел и слушал Шевченко. Очень жестко».

Многие остались недовольны выступлением футболистов в матче с Австрией. Экс-голкипер сборной считает, что игроки «кидают слишком много понтов».

Тем не менее, шансы пройти дальше у Украины еще есть. Один из выгодных раскладов – ничья Хорватии и Шотландии в сегодняшнем матче. На нашем сайте вы сможете посмотреть видео и текстовую трансляции противостояния. Начало игры – в 22:00.

Источник: Football Hub Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко Артем Беседин

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