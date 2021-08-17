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Цыганык: «Родригеш, де Пена – они все гастарбайтеры. Они ищут лучшие условия»

Эксперт – об игре лидеров «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:25
Цыганык: «Родригеш, де Пена – они все гастарбайтеры. Они ищут лучшие условия»
Фото: ФК Динамо

Известный эксперт Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live» высказался об игре в этом сезоне Карлоса де Пены и Жерсона Родригеша.

«Родригеш, де Пена – они все гастарбайтеры. Они ищут лучшие условия, и когда их находят, то начинают рассказывать, что могли бы зарабатывать больше. Но это должно быть взаимовыгодно. Клуб дал де Пене шанс засветиться и должен что-то заработать. Насколько я понимаю, у Карлоса были какие-то предложения, ему что-то обещали.

Но в итоге зимой в клуб пришло только одно предложение. Из МЛС на 600 тысяч евро. Продавать игрока «Динамо» за рубеж за такие деньги... Это означает опускать свой уровень. Сейчас де Пена никуда не хочет уходить, но и не хочет подписывать новый контракт. Это его право.

Такая же ситуация с Родригесом. Но матч с «Интером» показал его настоящий уровень. Ни одного обострения от Жерсона. Там была еще неприятная ситуация. Футболисты одели не шестишиповые бутсы, а копочки. Родригес один из них. Вот они и «ездили» по газону. Луческу тоже был этим очень недоволен, и с Жерсоном будет серьезный разговор».

Также Цыганык сообщил, что «динамо» не договорилось о переходе Артема Довбика.

Андрей Усмонов
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Теги

Жерсон Родригеш Динамо Киев Игорь Цыганык

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