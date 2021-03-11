Цыганык сделал прогноз на матч «Динамо» – «Вильярреал»

Украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал».

Мне интересно, как поведет себя Луческу. Поставит Мирча основных игроков на первую игру с «Вильярреалом»? Следующий матч очень важен - с «Зарей» на выезде в чемпионате. Это определяющий поединок в борьбе за чемпионство. Если киевляне переигрывают луганчан, я буду говорить о том, что «Динамо» очень близко к чемпионству.

Я думаю, что динамовцы будут играть очень осторожно с «Вильярреалом» дома и пытаться не пропустить. Это важнейшая задача. Так, как это было с «Брюгге».

Прогнозирую, что игра завершится вничью и без забитых мячей».