Цыганык сделал прогноз на матч «Динамо» – «Вильярреал»
Киевляне сразятся с «желтой субмариной» в Киеве
Игорь Цыганык / Фото: Twitter
Украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал».
«Сложная будет игра. «Динамо» сейчас бьется на три фронта, у клуба нет такого кадрового потенциала, чтобы выиграть такие гонки. Однако киевляне не сдаются.
Мне интересно, как поведет себя Луческу. Поставит Мирча основных игроков на первую игру с «Вильярреалом»? Следующий матч очень важен - с «Зарей» на выезде в чемпионате. Это определяющий поединок в борьбе за чемпионство. Если киевляне переигрывают луганчан, я буду говорить о том, что «Динамо» очень близко к чемпионству.
Я думаю, что динамовцы будут играть очень осторожно с «Вильярреалом» дома и пытаться не пропустить. Это важнейшая задача. Так, как это было с «Брюгге».
Прогнозирую, что игра завершится вничью и без забитых мячей».
«Динамо» примет «Вильярреал» сегодня, начало – в 20:00.
Видео трансляция матча «Динамо» – «Вильярреал».
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