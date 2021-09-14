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Цыганык: «Суркис возмущен словами Петракова о Караваеве»
Тренер сборной Украины отчитал защитника за ошибки
13 сентября 21:53
Игорь Суркис / Фото: Twitter
Украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв» рассказал, о чем недавно общался с президентом «Динамо» Игорем Суркисом.
«Я недавно разговаривал с президентом «Динамо».
Он возмущен словами Петракова в отношении Александра Караваева».
Напомним, главный тренер сборной Украины Александр Петраков раскритиковал своего подопечного Александра Караваева за ошибки в матче отбора на ЧМ-2022 с Казахстаном.
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