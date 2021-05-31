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Цыганык: «За 10 лет я ни разу не видел Шевчука выпившим»

Журналист допускает, что у бывшего футболиста могут быть какие-то личные проблемы

Футбол В Украине
18:59
Цыганык: «За 10 лет я ни разу не видел Шевчука выпившим»
Игорь Цыганык / Фото: FootBoom

Журналист Игорь Цыганык в эфире YouTube-проекта Цыганык LIVE прокоментировал сиитуацию с бывшим игроком сборной Украины Вячеславом Шевчуком, которого задержала полиция, когда он в нетрезвом состоянии сел за руль.

«Я Славу знаю 10 лет, а в последнее время мы встречаемся дважды в неделю, тренируясь со сборной ветеранов. Ни разу не видел его ни с бутылкой пива, ни с бокалом вина. Шевчук всегда исповедует здоровый образ жизни. А так ситуация – это исключение, которое подтверждает правило. Безусловно он не прав, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Думаю, что он понесет наказание, но он извинился. Я бы не хотел, чтобы сейчас была обструкция этого парня. Чтобы понять, почему так случилось, нужно разобраться глубже. Может, у Шевчука какие-то проблемы. Не знаю. Но за 10 лет я ни разу не видел его выпившим».

Напомним, ранее Шевчук извинился за свое поведение и ушел с телеканала «Футбол».

Карен Агабекян
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Теги

Вячеслав Шевчук Игорь Цыганык

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