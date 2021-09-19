«Челси» разгромил «Тоттенхэм» на выезде
Тухель: «Игроки очень хорошо отреагировали на неудачную игру в первом тайме»
«Аристократы» разгромили «Тоттенхэм»
19 сентября 22:01
Фото: facebook.com/ChelseaFC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромную победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче пятого тура АПЛ. Слова немецкого специалиста приводит BBC:
«Получилось два очень разных тайма. Я был абсолютно недоволен первыми 45 минутами. В первом тайме Кепа и Тьяго Силва показали отличные индивидуальные действия. Даже больше игроков были хороши, но в целом нам не хватало целеустремленности, энергии и упорства в единоборствах.
У меня было ощущение, что мы хотим произвести впечатление за счет своего мастерства, но в таких матчах дело не всегда только в мастерстве. Речь идет об агрессии, победе в единоборствах и лучшей командной игре. Мы говорили об этом в перерыве.
Во втором тайме мы показали очень хорошую игру и одержали заслуженную победу. Игроки очень хорошо отреагировали, поэтому я доволен игрой во втором тайме».
Напомним, в другом центральном матче тура «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вест Хэма».
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