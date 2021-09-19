Тухель: «Игроки очень хорошо отреагировали на неудачную игру в первом тайме»

Фото: facebook.com/ChelseaFC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромную победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче пятого тура АПЛ. Слова немецкого специалиста приводит BBC:

У меня было ощущение, что мы хотим произвести впечатление за счет своего мастерства, но в таких матчах дело не всегда только в мастерстве. Речь идет об агрессии, победе в единоборствах и лучшей командной игре. Мы говорили об этом в перерыве.

Во втором тайме мы показали очень хорошую игру и одержали заслуженную победу. Игроки очень хорошо отреагировали, поэтому я доволен игрой во втором тайме».