Тухель: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал сайту UFEA поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

Нам не удавалось задать ритм и интенсивность игре, поскольку они оборонялись глубоко и пассивно. Мы не делали забегания. Вчера мы так хорошо выглядели на тренировке, а сегодня были слишком скованными. Я не знаю, почему так произошло.

Мне показалось, что мы были слишком медлительны, слишком медленно принимали решения, выглядели усталыми. Вот почему анализировать нелегко».