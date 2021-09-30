Аллегри – о победе над «Челси»: «Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах»
Тухель: «На таком уровне нельзя делать глупые ошибки»
Тренер – о поражении «Ювентусу»
30 сентября 13:28
Фото: BBC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал сайту UFEA поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
«Мы играли недостаточно остро в начале игры. В первые 12-15 минут мы могли нанести им больше вреда. Было много пространства для опасных передач в штрафную, для создания дополнительных проблем.
Нам не удавалось задать ритм и интенсивность игре, поскольку они оборонялись глубоко и пассивно. Мы не делали забегания. Вчера мы так хорошо выглядели на тренировке, а сегодня были слишком скованными. Я не знаю, почему так произошло.
Мне показалось, что мы были слишком медлительны, слишком медленно принимали решения, выглядели усталыми. Вот почему анализировать нелегко».
У «Челси» три очка после двух туров.
«Ювентус» с шестью очками лидирует в таблице.
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