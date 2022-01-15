Тухель: «Никто не догонит «Ман Сити», если они продолжат так играть каждом матче»

Томас Тухель / фото - Getty Images

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подвел итоги 22-го тура АПЛ, в котором его подопечные минимально уступили «Манчестер Сити». Цитирует специалиста портал BBC.

Мы нормально сыграли. Я полностью удовлетворен самоотдачей. Мы выигрывали у «Ман Сити» в подобных матчах. Теперь ощущения совсем иные, но все сложилось так, как сложилось. У нас было восемь или девять переходов в атаку и ноль касаний в штрафной. Это просто нехватка точности и самообладания. Мы допускали слишком много простых потерь, это недопустимо на таком уровне. Сегодня это стало большой проблемой для нас.

Бывали моменты, когда мы страдали, но не сильнее, чем в первом тайме. В первой половине игры мы могли сыграть гораздо лучше и создать более качественные моменты, если бы лучше контролировали мяч.

О борьбе за титул

Не мне отвечать на этот вопрос. Мы не сдадимся, но никто не догонит «Ман Сити», если они продолжат так играть в каждом матче.