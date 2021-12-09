Тухель – об упущенном выигрыше группы: «Никто не может быть доволен»

Томас Тухель / Фото - BBC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал упущенную победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (3:3). Таким образом, «синие» уступили «Ювентусу» первое место в квартете. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мы здорово начали, хорошо играли в первые 15 минут. Но если потерять даже 5 или 10 процентов от нашего качества, нас наказывают. Так случилось и с «Вест Хэмом», и сегодня.

Я ожидал, что «Зенит» сыграет таким образом. Если давать ему свободные зоны, можно нарваться на контратаки. Надо было показывать свой уровень.