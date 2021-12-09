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Тухель – об упущенном выигрыше группы: «Никто не может быть доволен»

Команда Ракицкого подарила «Ювентусу» первую строчку квартета
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:15
Тухель – об упущенном выигрыше группы: «Никто не может быть доволен»
Томас Тухель / Фото - BBC

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал упущенную победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (3:3). Таким образом, «синие» уступили «Ювентусу» первое место в квартете. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Сегодня никто не может быть доволен. Ни сегодня, ни после матча с «Вест Хэмом». В двух матчах мы пропустили шесть мячей.

Мы здорово начали, хорошо играли в первые 15 минут. Но если потерять даже 5 или 10 процентов от нашего качества, нас наказывают. Так случилось и с «Вест Хэмом», и сегодня.

Я ожидал, что «Зенит» сыграет таким образом. Если давать ему свободные зоны, можно нарваться на контратаки. Надо было показывать свой уровень.

Ранее сообщалось, что «Челси» может укрепить оборону защитником «Фенербахче».

Сергей Стаднюк
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