«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
Тухель – об упущенном выигрыше группы: «Никто не может быть доволен»
Команда Ракицкого подарила «Ювентусу» первую строчку квартета
14:15
Томас Тухель / Фото - BBC
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал упущенную победу в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (3:3). Таким образом, «синие» уступили «Ювентусу» первое место в квартете. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Сегодня никто не может быть доволен. Ни сегодня, ни после матча с «Вест Хэмом». В двух матчах мы пропустили шесть мячей.
Мы здорово начали, хорошо играли в первые 15 минут. Но если потерять даже 5 или 10 процентов от нашего качества, нас наказывают. Так случилось и с «Вест Хэмом», и сегодня.
Я ожидал, что «Зенит» сыграет таким образом. Если давать ему свободные зоны, можно нарваться на контратаки. Надо было показывать свой уровень.
Ранее сообщалось, что «Челси» может укрепить оборону защитником «Фенербахче».
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