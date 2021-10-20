Тухель – о «Ньюкасле»: «Новый претендент на титул»
Тухель подтвердил интерес «Челси» к Холанду: «Мы регулярно о нем говорим»
Наставник «синих» считает форварда «Боруссии» фантастическим игроком
20 октября 20:55
Эрлинг Холанд / фото - uefa.com
Главный тренер «Челси» Томас Тухель в интервью SportBild подтвердил интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
«Мы несколько раз говорили о Холанде, в том числе во время летнего трансферного окна. Но тогда это казалось абсолютно нереальным и неосуществимым.
Мы регулярно о нем говорим, конечно, потому что он фантастический игрок и ключевая фигура в «Дортмунде», нашего большого конкурента в Лиге чемпионов».
Томас Тухель рассказал, почему в этом сезоне меньше доверяет нападающему Тимо Вернеру.
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