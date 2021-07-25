Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца
Тухель признан лучшим тренером года в Германии
Наставнику «Челси» уступили Флик и Терзич
25 июля 16:25
Томас Тухель / Фото: Twitter
Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим наставником года в Германии по версии журналистов, сообщает Bild.
За Тухеля проголосовало 129 человек. Он опередил Ханса-Дитера Флика, который возглавлял «Баварию» (118 голосов), и Эдина Терзича, наставника «Боруссии» Дортмунд (75 голосов).
Напомним, Томас Тухель в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов с «Челси».
Ранее стало известно, что Тухель настаивает на трансфере Эрлинга Холанда в «Челси».
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