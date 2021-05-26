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Тухель: «Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело»

Немецкий специалист оценил шансы команд на победу в финале
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:23
Тухель: «Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело»
Томас Тухель / фото - gettyimages

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на официальном сайте UEFA поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в рамках финала Лиги Чемпионов:

«Мы дважды их обыграли с тех пор как я в «Челси», хотя в финале «Сити» будет уже не совсем той командой. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – команде, которая будет играть в финале.

То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

Против команд Гвардиолы всегда чрезвычайно тяжело. Я играл против его «Баварии», сейчас встречался с его «Ман Сити». Я годами наблюдал за тем, как прогрессирует его «Барселона», как она учится его футболу, как можно атаковать и как можно обороняться. Он создавал машины для побед, и именно это он сейчас сделал в Англии.

Можно смело сказать, что «Ман Сити» и «Бавария» в этом сезоне и в прошлом были ориентиром для европейских клубов. Мы пытаемся сократить разрыв, а футбол хорош тем, что это можно сделать даже за 90 минут. Это реально, и мы постараемся достичь этого в финале».

Финальный матч главного европейского турнира состоится 29-го мая в Лисабоне на стадионе «Драгау». Посмотреть трансляцию матча вы можете на нашем сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что стадион будет заполнен болельщиками на 33%.

Источник: sports.ru
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Томас Тухель Челси

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