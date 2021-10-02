Тухель: «Важно было выступить лучше, чем в прошлых двух матчах»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал для ВВС непростую победу над «Саутгемптоном» (3:1) в матче седьмого тура АПЛ:
«На сегодняшний день мы занимаем первое место в лиге, но завтра ещё будут игры.
После двух поражений мы должны были быть осторожны, чтобы не слишком сильно волноваться, потому что на кону у нас был шанс набрать 16 очков.
Важно было выступить лучше, чем в последних двух играх. Мы работали над нашим менталитетом, чтобы не бояться проиграть. Было приятно играть так, как мы играли, и одержать заслуженную победу».
«Синие» одержали не самую простую победу, ведь счет был ничейным до 84-й минуты.
Прошлые два матча закончились поражением для «аристократов» – они уступили сначала «Манчестер Сити» в чемпионате, а после – «Ювентусу» в ЛЧ.
Напомним, «Реал» и «Бавария» предлагают Рюдигеру зарплату в два раза больше, чем «Челси».
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