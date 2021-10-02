Тухель: «Важно было выступить лучше, чем в прошлых двух матчах»

Томас Тухель / фото - Sky Sports

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал для ВВС непростую победу над «Саутгемптоном» (3:1) в матче седьмого тура АПЛ:

После двух поражений мы должны были быть осторожны, чтобы не слишком сильно волноваться, потому что на кону у нас был шанс набрать 16 очков.

Важно было выступить лучше, чем в последних двух играх. Мы работали над нашим менталитетом, чтобы не бояться проиграть. Было приятно играть так, как мы играли, и одержать заслуженную победу».