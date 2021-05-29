Сборная Украины U-21 уступила Узбекистану и заняла последнее место на мемориале Лобановского
Турбаевский: «В сборную U-21 все из отпуска приехали, это могло повлиять на результат»
Голкипер молодежной команды подвел итоги турнира имени Валерия Лобановского
14:20
Никита Турбаевский / фото - Шахтер
Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Никита Турбаевский подвел итоги турнира имени Валерия Лобановского, в котором «сине-желтые» заняли последнее место, не забив ни одного мяча.
«Мы все приехали на сборы из отпуска. Всего пару дней здесь, может, это повлияло на такой результат.
Мы провалили этот турнир. Провалили всей командой».
Напомним, в последнем матче Украина уступила Узбекистану.
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