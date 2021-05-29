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Турбаевский: «В сборную U-21 все из отпуска приехали, это могло повлиять на результат»

Голкипер молодежной команды подвел итоги турнира имени Валерия Лобановского
Футбол Сборная Украины
14:20
Турбаевский: «В сборную U-21 все из отпуска приехали, это могло повлиять на результат»
Никита Турбаевский / фото - Шахтер

Вратарь молодежной сборной Украины U-21 Никита Турбаевский подвел итоги турнира имени Валерия Лобановского, в котором «сине-желтые» заняли последнее место, не забив ни одного мяча.

«Мы все приехали на сборы из отпуска. Всего пару дней здесь, может, это повлияло на такой результат.

Мы провалили этот турнир. Провалили всей командой».

Напомним, в последнем матче Украина уступила Узбекистану.

Михаил Рыбак
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Теги

Валерий Лобановский Сборная Украины U-21 (футбол) Руслан Ротань

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