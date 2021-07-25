Миколенко и Довбыка хотят наградить за выступление на Евро-2020
Турецкий гранд лидирует в гонке за Довбыка
Форвард может покинуть украинский чемпионат этим летом
25 июля 12:24
Артем Довбык / фото - Футбол 1/2/3
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык может стать игроком турецкого «Трабзонспора», сообщает FussballTransfers.
Боссы клуба всерьез рассматривают подписание украинца и на данный момент опережают другие команды в переговорах. Пока что не сообщается, какие условия турки предлагают Довбыку.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» желает выручить за форварда минимум 5 миллионов евро.
Помимо «Трабзонспора» Довбыком интересуются «Шахтер», «Гент», «Андерлехт», а также клубы испанской Примеры и итальянской Серии А.
Напомним, Миколенко и Довбыка хотят наградить за выступление на Евро-2020.
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