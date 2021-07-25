Турецкий гранд лидирует в гонке за Довбыка

Форвард может покинуть украинский чемпионат этим летом

Артем Довбык / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык может стать игроком турецкого «Трабзонспора», сообщает FussballTransfers.

Боссы клуба всерьез рассматривают подписание украинца и на данный момент опережают другие команды в переговорах. Пока что не сообщается, какие условия турки предлагают Довбыку.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» желает выручить за форварда минимум 5 миллионов евро.

Помимо «Трабзонспора» Довбыком интересуются «Шахтер», «Гент», «Андерлехт», а также клубы испанской Примеры и итальянской Серии А.

Напомним, Миколенко и Довбыка хотят наградить за выступление на Евро-2020.