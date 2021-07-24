Турецкий клуб арендовал игрока «Днепра-1»

Беляев проведет сезон во втором дивизионе

Фото: Генчлербирлиги

Полузащитник «Днепра-1» Александр Беляев проведет этот сезон в аренде.

Он отправился в чемпионат Турции в клуб «Генчлербирлиги». Команда играет во Втором турецком дивизионе.

Аренда рассчитана на один сезон. О других деталях контракта не сообщается.

В прошлом сезоне «Генчлербирлиги» не смог сохранить прописку в турецкой Суперлиге. В клуб летом также перешел Дмитрий Гречишкин.