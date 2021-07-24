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Турецкий клуб арендовал игрока «Днепра-1»
Беляев проведет сезон во втором дивизионе
09:50
Фото: Генчлербирлиги
Полузащитник «Днепра-1» Александр Беляев проведет этот сезон в аренде.
Он отправился в чемпионат Турции в клуб «Генчлербирлиги». Команда играет во Втором турецком дивизионе.
Аренда рассчитана на один сезон. О других деталях контракта не сообщается.
В прошлом сезоне «Генчлербирлиги» не смог сохранить прописку в турецкой Суперлиге. В клуб летом также перешел Дмитрий Гречишкин.