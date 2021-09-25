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Турецкий клуб сделал запрос по Миколенко

Защитник получил предложение
Футбол Украинская Премьер-лига
13:55
Турецкий клуб сделал запрос по Миколенко
Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко привлек внимание турецкого клуба.

Запрос по игроку сделал «Трабзонспор». Турки связались с агентом украинца, чтобы узнать мнение игрока о переходе, сообщает fotospor.

Впрочем, украинцем интересовались другие европейские команды, включая из Серии А. Переход в Турцию сейчас маловероятен.

Накануне, «Динамо» сообщило, что не получало предложений по игроку.

Сам Миколенко высказался относительно цены за себя.

Андрей Усмонов
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Виталий Миколенко Динамо Киев

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