Миколенко рассказал, когда ему наиболее сильно досталось от Луческу
Турецкий клуб сделал запрос по Миколенко
Защитник получил предложение
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко привлек внимание турецкого клуба.
Запрос по игроку сделал «Трабзонспор». Турки связались с агентом украинца, чтобы узнать мнение игрока о переходе, сообщает fotospor.
Впрочем, украинцем интересовались другие европейские команды, включая из Серии А. Переход в Турцию сейчас маловероятен.
Накануне, «Динамо» сообщило, что не получало предложений по игроку.
Сам Миколенко высказался относительно цены за себя.
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