Турецкий клуб сделал запрос по Миколенко

Защитник получил предложение

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко привлек внимание турецкого клуба.

Запрос по игроку сделал «Трабзонспор». Турки связались с агентом украинца, чтобы узнать мнение игрока о переходе, сообщает fotospor.

Впрочем, украинцем интересовались другие европейские команды, включая из Серии А. Переход в Турцию сейчас маловероятен.

Накануне, «Динамо» сообщило, что не получало предложений по игроку.

Сам Миколенко высказался относительно цены за себя.