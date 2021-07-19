Турецкий клуб заинтересовался Довбыком

Украинец находится на карандаше у многих клубов Европы

Артем Довбык / фото - Zbirna24

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбыка, сообщает Sabah.

Турки пытаются вернуть из «Лейпцига» норвежского нападающего Александра Серлота. «Быки» в свое время заплатили за игрока 20 миллионов евро, так что «Трабзонспор» в поисках более бюджетного варианта.

«Днепр-1» хочет выручить за украинца около 5 миллионов евро, и турецкий клуб готов пойти на такие траты.

Также Довбыком интересуются многочисленные клубы Серии А.

Ранее форвард рассказал, кто его поразил на Евро-2020.