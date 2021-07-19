Довбык рассказал, чья игра на Евро-2020 ему понравилась
Турецкий клуб заинтересовался Довбыком
Украинец находится на карандаше у многих клубов Европы
Артем Довбык / фото - Zbirna24
Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбыка, сообщает Sabah.
Турки пытаются вернуть из «Лейпцига» норвежского нападающего Александра Серлота. «Быки» в свое время заплатили за игрока 20 миллионов евро, так что «Трабзонспор» в поисках более бюджетного варианта.
«Днепр-1» хочет выручить за украинца около 5 миллионов евро, и турецкий клуб готов пойти на такие траты.
Также Довбыком интересуются многочисленные клубы Серии А.
Ранее форвард рассказал, кто его поразил на Евро-2020.
Комментарии 0