Тысячи украинских флагов. Шотландия и Польша провели благотворительный матч в поддержку нашей страны

Команды должны были играть в стыках за попадание на ЧМ-2022, но все сложилось иначе

Капитанская повязка Камиля Глика в украинских цветах / Фото: Getty Images

Шотландия и Польша 24-го марта провели благотворительный матч в поддержку Украины, против которой россия начала полномасштабную войну 24-го февраля 2022-го года.

В этот день Польша должна была играть против россии в отборе на ЧМ-2022, но все команды страны-террориста отстранили от международных соревнований. Украина в свою очередь должна была играть с Шотландией, но матч перенесли на июнь.

Польша и Шотландия победителя не выявили – 1:1. 10 фунтов с каждого билета пойдут на помощь Украине.

Обзор матча:

Посмотрите, как много поддержки нашей страны было во время поединка.

Напомним, победитель пары Шотландия - Украины сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022 против Уэльса.