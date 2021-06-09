Тюрьма вместо Евро. Игрока соперников сборной Украины могут отправить за решетку

Истец требует правосудия

Квинси Промес / фото - Deccan Herald

Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес может отправиться за решетку, сообщает Nu.nl. Игрока обвиняют в нанесении ножевых ранений родственнику, и истец требует, что бы суд состоялся еще до чемпионата Европы.

Адвокат потерпевшего Иегуди Мошкович заявляет, что прокуратура откладывает решение, чтобы Промес мог выступить на Евро-2020 за национальную сборную.

Юрист негодует такими действиями органов правосудия, и грозится обратиться в аппеляционный суд, если игрок не предстанет перед законом до начала чемпионата Европы:

«Для суда доказательств более чем достаточно. Среди них показания двух свидетелей. Все остальные подозреваемые по этому относительно простому делу уже давно предстали перед судом».

В прокуратуре отрицают связь отложенного решения с выступлениями игрока за сборную Нидерландов, а утверждают что дело в том, что они только недавно получили необходимые материалы дела.

Напомним, в общую группу голландцев вернулся Маттейс де Лигт.