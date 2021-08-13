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У Де Пены есть предложение от клуба Серии А

Полузащитник может сменить клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
12:22
У Де Пены есть предложение от клуба Серии А
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена получил предложение из Серии А. Об этом сообщил его агент Хулио Тымчишин. Правда, команду он не назвал.

«Хочу сказать следующее: у Карлоса нет возможности уйти по низкой цене, несмотря на то, что его контракт истекает в декабре. «Динамо» – самый важный клуб в Украине. Де Пена за 2 года забил более 15 голов и сделал 18 ассистов. Под руководством Луческу он выиграл требл.

Не знаю, присутствует ли реальный интерес к нему со стороны «Фиорентины», но это отличная команда. Если они хотят подписать Карлоса, он наверняка помог бы им. До закрытия трансферного окна еще много времени, однако дешевых трансферов ждать не стоит.

«В «Динамо» много хороших футболистов и высокая конкуренция. Луческу проделал большую работу. Если де Пена и покинет киевский клуб, то сделает это по-хорошему. У него есть конкретное предложение из Италии, мы над этим работаем, но до декабря игрок в «Динамо».

«Фиорентина» – один из клубов, который хочет подписать де Пену зимой.

Сообщалось, что уругваец является самым низкооплачиваемым игроком «Динамо».

Источник: Dynamomania Андрей Усмонов
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Динамо Киев Карлос де Пена

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