У Де Пены есть предложение от клуба Серии А

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена получил предложение из Серии А. Об этом сообщил его агент Хулио Тымчишин. Правда, команду он не назвал.

Не знаю, присутствует ли реальный интерес к нему со стороны «Фиорентины», но это отличная команда. Если они хотят подписать Карлоса, он наверняка помог бы им. До закрытия трансферного окна еще много времени, однако дешевых трансферов ждать не стоит.

«В «Динамо» много хороших футболистов и высокая конкуренция. Луческу проделал большую работу. Если де Пена и покинет киевский клуб, то сделает это по-хорошему. У него есть конкретное предложение из Италии, мы над этим работаем, но до декабря игрок в «Динамо».