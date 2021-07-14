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У «Динамо» больше не будет трансферов этим летом – источник

Луческу придется работать с теми игроками, которые у него есть
Футбол Украинская Премьер-лига
21:17
У «Динамо» больше не будет трансферов этим летом – источник
Мирча Луческу / Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» больше не планирует подписывать новых игроков этим летом, сообщает Телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, киевляне раздумывали над покупкой форварда, но после того, как сорвался трансфер Владислава Супряги в «Дженоа», планы изменились. У «Динамо» есть достаточно нападающих, к тому же Владислав Кулач может получить контракт с киевским клубом.

Напомним, киевляне этим летом подписали контракт с вингером Денисом Антюхом и арендовали у ЦСКА белорусского форварда Илью Шкурина.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» намерен арендовать одного из форвардов «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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