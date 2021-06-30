У «Динамо» и «Ман Сити» осталось наибольшее количество представителей на Евро-2020

Следом за ними идет донецкий «Шахтер»





Фото: UEFA

На стадии четвертьфиналов Евро-2020 наибольшее количество игроков будут иметь киевское «Динамо» и «Манчестер Сити». У обоих клубов в заявках сборных осталось по десять игроков.



При этом, важно понимать, что Денис Попов и Артем Беседин уже не помогут национальной команде.

На втором месте с семью игроками находятся «Шахтер», дортмундская «Боруссия» и «Челси». По пять игроков у «Аталанты», «Ювентуса», «Наполи» и «Славии».