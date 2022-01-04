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Клуб АПЛ купили сербские владельці

Также сменился директор представителя английской элиты
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:42
Клуб АПЛ купили сербские владельці
Фото - Саутгемптон

80% акций «Саутгемптона» были проданы сербскому бизнесмену Драгану Солаку. Об этом сообщает пресс-служба «святых».

Ранее контрольный пакет принадлежал Гао Чжишеню. Ныне же он перешел к инвестиционной группе United Group. Это одна из самых крупных телекоммуникационных компаний своего региона.

На должность директора клуба назначен Расмус Анкерсен. Ранее он покинул соответствующий пост в «Брентфорде». Также сообщается, что оставшиеся 20% акций останутся Катарины Либхер.

На данный момент «Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Сергей Стаднюк
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