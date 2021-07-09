У Месси – очередной шанс выиграть что-то со сборной Аргентины. Девять предыдущих попыток оказались провальными

Вспоминаем историю неудач

История

Лео Месси с десятой попытки попробует выиграть трофей со сборной Аргентины / Фото - twitter.com/CopaAmerica

В финале многоскандального Копа Америка-2021 сборная Аргентины встретится со своим главным противником на континенте – командой Бразилии.

Это противостояние многие болельщики рассматривают не только сквозь призму очередной встречи двух суперсборных, но и в контексте индивидуальных испытаний Лионеля Месси – это будет юбилейная, десятая, попытка звездного аргентинца выиграть трофей вместе с национальной сборной.

Предыдущие девять кампаний были очень разными, но их итог оставался неизменным – до триумфа сборная Аргентины во главе с Месси так и не добиралась. Вспоминаем все попытки в хронологическом порядке.

ЧМ-2006

Тогда еще 19-летний Месси не ехал игроком основного состава на немецкий мундиаль, но одним голом все же отметился – в матче второго тура группового этапа против Сербии и Черногории. Аргентина выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, проиграв по пенальти сборной Германии. В том матче Месси на поле не появился.

Копа Америка-2007

Спустя год на континентальное первенство в Венесуэле Месси отправился уже игроком основной обоймы. Два своих мяча на том турнире Лео оформил в матчах плей-офф – в четвертьфинале против Перу и в полуфинале против Мексики. Однако в финале аргентинцы были разгромлены Бразилией – 0:3. Месси провел на поле все 90 минут, и это был его первый, но далеко не последний проигранный финал вместе с национальной командой.

ЧМ-2010

Спустя три года Месси уже стал одним из двух самых звездных футболистов в мире, несколько раз выиграл Лигу чемпионов и уже завоевал несколько престижных индивидуальных наград – «Золотой мяч» и звание игрока года по версии FIFA. Сезон-2009/2010 стал для него суперрезультативным на клубном уровне. В составе «Барселоны» во всех турнирах он наколотил почти полсотни мячей, но на южноафриканском мундиале его и его сборную ждал настоящий провал.

Аргентинцев в четвертьфинале снова остановили немцы, на этот раз забив четыре безответных мяча, а Месси снова был беспомощным. Причем не только в этом матче, но и вообще на турнире, не забив ни одного (!) мяча, нанеся при этом 29 ударов по воротам соперников.

Копа Америка-2011

На втором турнире подряд Месси ни разу не поразил ворота соперников, забив только в серии послематчевых пенальти во встрече 1/4 финала против Уругвая, но тогда промахнулся Карлос Тевес. Четвертьфинальная стадия на втором крупном турнире подряд стала непроходимым барьером для аргентинцев.

ЧМ-2014

Ближе всего к большому трофею вместе с национальной сборной Месси подобрался на чемпионате мира в Бразилии, но мечты о Кубке мира разбил гол немца Марио Гетце в дополнительное время. Сам Месси имел в финальном матче шикарный момент, но не использовал его. По итогам бразильского мундиаля Месси забил четыре мяча и был признан лучшим игроком турнира, но это стало лишь слабым утешением.

Копа Америка-2015

Спустя год Аргентина была еще ближе к титулу. Финальный матч Копа Америка против Чили дошел до серии пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время, но хозяева турнира оказались точнее и стали чемпионами. Месси снова был точен в послематчевой серии, но промахнулись Гонсало Игуаин и Эвер Банега. За весь турнир Лео забил только один мяч.

Копа Америка-2016

Через год в финале юбилейного Копа Америка Аргентина снова играла против Чили. И было ощущение полного дежавю: основное и дополнительное время закончилось нулями на табло, а в серии пенальти чилийцы снова были точнее – 4:2. Впервые за все время в матче, когда Аргентина проиграла по пенальти, Месси не реализовал свою попытку, пробив выше ворот. После матча он заявил о завершении карьеры в сборной, но уже спустя несколько месяцев изменил свое решение.

Этот турнир стал для него самым удачным в плане голевых свершений в составе сборной. Лео забил пять раз, став вторым бомбардиром Копы, проиграв в гонке только чилийцу Эдуардо Варгасу.

ЧМ-2018

Мундиаль в России Аргентина закончила поражением от Франции со счетом 3:4 в 1/8 финала – это самый ранний вылет «небесно-голубых» с крупного турнира с Месси в составе. По ходу игры аргентинцы даже вели в составе, но невероятный гол Бенджамена Павара и дубль Килиана Мбаппе вывели французов в следующую стадию. Как оказалось, тогда Аргентина проиграла будущему чемпиону мира.

Месси закончил турнир с одним голом – в ворота Нигерии в матче третьего тура группового этапа.

Копа Америка-2019

После неуверенного выхода из группы и победы над Венесуэлой в четвертьфинале Аргентина попала в полуфинале на Бразилию. Матч запомнился скандальным судейством и победой хозяев турнира со счетом 2:0. Месси был очень заметным на поле, но поддержки от партнеров не дождался.

Впрочем, турнир получился очень бледным для Лео – всего один гол, да и тот с пенальти.

Копа Америка-2021 из-за ряда причин вновь проходит в Бразилии. Снова Месси и Аргентине придется играть против принципиального соперника на его территории, но это не уменьшает их шансов на победу. На этом турнире Лео наколотил уже четыре мяча и является лучшим бомбардиром, но сейчас для него в приоритете – командная победа. Понятно, что впереди еще скорый ЧМ-2022, но кто знает, возможно, – этот шанс последний.

Финал Кубка Америки. Бразилия – Аргентина. Видео трансляция