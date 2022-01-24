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У Польского футбольного союза и Шевченко есть желание сотрудничества, но нужно уладить вопрос с «Дженоа»

У украинского специалиста остается действующий контракт с итальянским клубом
Футбол Украинские легионеры
19:14
У Польского футбольного союза и Шевченко есть желание сотрудничества, но нужно уладить вопрос с «Дженоа»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

У Андрея Шевченко и Польского футбольного союза есть обоюдное желание, чтобы специалист возглавил сборную. Но нужно решить вопрос касательно контракта с «Дженоа». Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

У президента Футбольного союза Польши Цезария Кулеши был разговор с Андреем Шевченко, во время которого он предложил украинцу возглавить польскую команду. Но сам Шевченко сказал, что на данном этапе у него не решенный вопрос с «Дженоа».

Кулеша должен выбрать нового наставника до 31 января. Шевченко сказал, что едва ли сможет решить вопрос с «Дженоа» до этой даты. Но если это удастся, он готов рассматривать предложение возглавить сборную Польши.

На сегодняшний момент Шевченко не вправе расторгнуть контракт с «Дженоа». Руководство генуэзского клуба должно нарисовать дорожную карту, как именно оно будет расходиться с украинским наставником: либо будет продолжать выплачивать ему деньги в полном объеме, либо попытается расторгнуть сделку и предложить компенсацию. Сейчас мяч на стороне «Дженоа».

Поляки не собираются платить «Дженоа» компенсацию за Шевченко. Шевченко интересовались другие клубы, но до конкретных разговоров дело не дошло. Теперь ему нужно решить вопрос с «Дженоа».

Является ли Шевченко для Цезария Кулеши главным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши? Да, но есть определенные обстоятельства, которые могут повлиять на то, что этого не произойдет.

Хочет ли сам Шевченко? Вопрос риторический. Каждый человек желает работать. Ему было бы интересно уехать на Чемпионат мира. У поляков достаточно хорошая команда. Тем более что ближайший поединок у них против нашего заклятого врага.

Ранее сообщалось, что Шевченко получит семизначную сумму за разрыв контракта с «Дженоа».

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Игорь Цыганык сборная Польши (футбол) Дженоа

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