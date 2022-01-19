Анчелотти – о травмах Азара: «Эден устал от этих проблем»
У «Реала» нет предложений по Азару. Бельгиец хочет получить последний шанс
Вингер очень сдал за последние сезоны
18:52
Эден Азар / Фото: Getty Images
«Реал» не получал предложений о трансфере полузащитника Эдена Азара, сообщил испанский журналист Альваро Монтеро в интервью Sky Sports.
«Насколько я знаю, «Реал» примет предложение, но есть огромная проблема, так как игрок хочет остаться в «Мадриде».
Это его третий сезон, но из-за травм он так и не показал тот максимум, что демонстрировал в «Челси». Он хочет дать себе последний шанс, а потом Азар посмотрит, что произойдет летом».
Ранее сообщалось, что нашелся клуб, который заплатит за Азара 40 миллионов евро.
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