У «Реала» нет предложений по Азару. Бельгиец хочет получить последний шанс

Эден Азар / Фото: Getty Images

«Реал» не получал предложений о трансфере полузащитника Эдена Азара, сообщил испанский журналист Альваро Монтеро в интервью Sky Sports.

Это его третий сезон, но из-за травм он так и не показал тот максимум, что демонстрировал в «Челси». Он хочет дать себе последний шанс, а потом Азар посмотрит, что произойдет летом».