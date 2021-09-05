Павлов: «История с уходом Шевченко не делает чести нашему футболу»
УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко на встречу о продлении контракта
Ситуация становится все более запутанной
5 сентября 22:35
Андрей Шевченко / фото - Eurosport
30 июля закончился контракт Андрея Шевченко с УАФ и он покинул сборную Украины.
Недавно специалист заявил, что предложений о продлении соглашения ему не поступало, а президент УАФ Андрей Павелко уходил от темы, когда речь заходила об истекающем контракте.
УАФ опубликовал письмо, адресованное Шевченко, в котором тренера приглашали посетить 2 августа Дом Футбола, чтобы обсудить новое соглашение.
Также УАФ показала квитанцию, что письмо было доставлено.
Как сообщил главный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, тренер не дал ответ на это письмо, и не посетил встречу с федерацией.
Напомним, стала известна зарплата Шевченко в сборной.