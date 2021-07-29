УАФ вынесла свой вердикт по двум удалениям в скандальном матче «Альянс» – «Металлист»

В организации разъяснили оба эпизода

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Судейство в матче стартового тура Первой Лиги между «Альянсом» и возрожденным «Металлистом» вызвало много споров.

Рефери дал две красные карточки игрокам хозяев, а также назначил в каждые ворота по пенальти.

Комитет арбитров УАФ дал комментарий по поводу действий судьи в этом матче и рассказал, справедливыми ли были удаления.

ПЕРВОЕ УДАЛЕНИЕ

«Футболист «Альянса» №4 нарушил правила (толкнул игрока «Металлиста» под №12), в непосредственной близости от своей штрафной площади, когда тот двигался в направлении ворот «Альянса». Согласно требованиям действующих Правил игры и соответствующим критериям, нарушение в подобной игровой ситуации надо трактовать как срыв очевидной голевой возможности и наказывать за него штрафным ударом и красной карточкой. Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры».

ВТОРОЕ УДАЛЕНИЕ

«Футболист «Альянса» №11, имея желтую карточку, нарушил правила (сдерживал игрока «Металлиста» под №94 руками) в непосредственной близости от собственных ворот, когда соперник пытался направить мяч в ворота «Альянса», летящий на уровне его головы. Действия и решения арбитра в этом игровом эпизоде были справедливыми и такими, что соответствуют требованиям действующих Правил игры и ожидаемому уровню арбитража. В подобных игровых ситуациях неправомерные действия руками защитника «Альянса» №11 должны трактоваться как срыв перспективной атаки и наказываться штрафным ударом и желтой карточкой для нарушителя, которая была второй и привела к его удалению».

В «Альянсе» все равно считают, что их команду засудили. Президент клуба назвал действия арбитра «изнасилованием футбола».

Также этот матч имел более серьезные последствия для команды. В руководстве «Альянса» приняли решение сняться с розыгрыша Первой Лиги и расформировать клуб.