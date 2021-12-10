Смелый прогноз на матч «Дженоа» – «Сампдория»
Ученик Рангника поработает с Шевченко. «Дженоа» получил нового генерального директора
Специалист ранее работал в Нидерландах
18:41
Йоханнес Спорс / фото - Kicker
«Дженоа» на своем официальном сайте объявил о назначении 39-летнего Йоханнеса Спорса на пост генерального директора клуба.
Ранее немец занимал управляющую должность в нидерландском «Витессе», где был самым молодым функционером во всей Эредевизии.
Также Спорс работал скаутом на родине. Специалист сотрудничал с «РБ Лейпциг», «Хоффенхаймом» и «Гамбургом».
К тому же, немец успел поработать вместе с нынешним тренером МЮ Ральфом Рангником, исполняя функции видеоаналитика под его руководством.Шевченко может выдохнуть. В состав «Дженоа» возвращается ряд игроков.
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