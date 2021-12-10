Ученик Рангника поработает с Шевченко. «Дженоа» получил нового генерального директора

Специалист ранее работал в Нидерландах

Йоханнес Спорс / фото - Kicker

«Дженоа» на своем официальном сайте объявил о назначении 39-летнего Йоханнеса Спорса на пост генерального директора клуба.

Ранее немец занимал управляющую должность в нидерландском «Витессе», где был самым молодым функционером во всей Эредевизии.

Также Спорс работал скаутом на родине. Специалист сотрудничал с «РБ Лейпциг», «Хоффенхаймом» и «Гамбургом».

К тому же, немец успел поработать вместе с нынешним тренером МЮ Ральфом Рангником, исполняя функции видеоаналитика под его руководством.