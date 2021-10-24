После отставки из «Миная» Кобин мог возглавить клуб из Второй лиги
Видео эпичного мордобоя на матче Второй лиги с применением газовых баллончиков
Фанатам не понравилось наблюдать за поражением своей команды
14:06
фото - Правда
В матче Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» произошел инцидент.
Болельщики сумчан настолько разозлились из-за пропущенного на последних минутах мяча, что побежали к скамье запасных и устроили настоящую заварушку.
В ход пошли кулаки, ноги и газовые баллончики. Рефери встречи пришлось приостановить игру и отправить футболистов в подтрибунное помещение, но фанаты догоняли их и набрасыввлись на них по пути в раздевалку.
После нормализации ситуации команды доиграли встречу и «Перемога» даже забила еще один гол.
Ранее огромные беспорядки на матче устроили болельщики «Сент-Этьена» в матче Лиги 1.
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