Видео эпичного мордобоя на матче Второй лиги с применением газовых баллончиков

Фанатам не понравилось наблюдать за поражением своей команды

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В матче Второй лиги между «Сумами» и «Перемогой» произошел инцидент.

Болельщики сумчан настолько разозлились из-за пропущенного на последних минутах мяча, что побежали к скамье запасных и устроили настоящую заварушку.

В ход пошли кулаки, ноги и газовые баллончики. Рефери встречи пришлось приостановить игру и отправить футболистов в подтрибунное помещение, но фанаты догоняли их и набрасыввлись на них по пути в раздевалку.

После нормализации ситуации команды доиграли встречу и «Перемога» даже забила еще один гол.

Ранее огромные беспорядки на матче устроили болельщики «Сент-Этьена» в матче Лиги 1.