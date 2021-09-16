Удаление Мбембы не помешало «Порту» отобрать очки у «Атлетико»
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома сыграл вничью с «Порту».
Первый раз мяч попал в сетку ворот одной из команд лишь на 81-й минуте. Однако гол Тареми после пересмотра VAR не был засчитан из-за офсайда. Больше соперники не забивали друг другу.
Зато футболисты активно вносили себя в протокол матча, зарабатывая карточки. У команд на двоих – девять предупреждений и удаление Мбембы. Однако оно случилось уже на пятой компенсированной минуте.
«Атлетико» и «Порту» стартовали на групповом этапе турнира с одним очком в активе.
Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур
«Атлетико» – «Порту» 0:0
«Атлетико»: Облак, Фелипе (Эррера, 75), Хименес, Эрмосо (Лоди, 56), Льоренте, Карраско, Коке (Корреа, 56), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 36), Суарес, Жоау Фелиш (Гризманн, 56).
«Порту»: Диогу Кошта, Пепе (Маркано, 54), Мбемба, Сануси (Венделл, 46), Отавио, Урибе (Витинья, 66), Груйич, Корона, Тареми, Тони Мартинес (Сержиу Оливейра, 66), Диас (Пепе, 84).
Предупреждения: Жоау Фелиш, Кондогбиа, Фелипе – Диас, Сануси, Урибе, Витинья, Корона, Венделл
Удаление: Мбемба
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