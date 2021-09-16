Удаление Мбембы не помешало «Порту» отобрать очки у «Атлетико»

Испанская и португальская команды не сумели забить друг другу

Фото - Атлетико Мадрид

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома сыграл вничью с «Порту».

Первый раз мяч попал в сетку ворот одной из команд лишь на 81-й минуте. Однако гол Тареми после пересмотра VAR не был засчитан из-за офсайда. Больше соперники не забивали друг другу.

Зато футболисты активно вносили себя в протокол матча, зарабатывая карточки. У команд на двоих – девять предупреждений и удаление Мбембы. Однако оно случилось уже на пятой компенсированной минуте.

«Атлетико» и «Порту» стартовали на групповом этапе турнира с одним очком в активе.

Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур

«Атлетико» – «Порту» 0:0

«Атлетико»: Облак, Фелипе (Эррера, 75), Хименес, Эрмосо (Лоди, 56), Льоренте, Карраско, Коке (Корреа, 56), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 36), Суарес, Жоау Фелиш (Гризманн, 56).

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе (Маркано, 54), Мбемба, Сануси (Венделл, 46), Отавио, Урибе (Витинья, 66), Груйич, Корона, Тареми, Тони Мартинес (Сержиу Оливейра, 66), Диас (Пепе, 84).

Предупреждения: Жоау Фелиш, Кондогбиа, Фелипе – Диас, Сануси, Урибе, Витинья, Корона, Венделл

Удаление: Мбемба