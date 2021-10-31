Роналду – о победе над «Тоттенхэмом» 3:0: «В один день – мы идеальны, в другой день – мы дерьмо»
Удивительное совпадение. Роналду точь-в-точь повторил то, что сделал Дрогба в 2014-м
Очень интересный факт
11:47
Криштиану Роналду / Фото: Sky Sports
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал вторым самым возрастным игроков в истории АПЛ по показателю гол+пас в 1 матче. Об этом сообщает Opta.
В последнем матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3) Роналду забил и сделал голевую передачу в возрасте 36 лет и 267 дней.
Такой же показатель у экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба. В 2014-м году он также в возрасте 36 лет и 267 дней сделал то же самое в матче с тем же «Тоттенхэмом». Интересно, что матч завершился с таким же счетом: 3:0 – не в пользу «шпор».
В турнирной таблице АПЛ МЮ подтянулся к лидерам и расположился на 5-м месте.
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