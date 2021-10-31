Удивительное совпадение. Роналду точь-в-точь повторил то, что сделал Дрогба в 2014-м

Очень интересный факт

Криштиану Роналду / Фото: Sky Sports

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал вторым самым возрастным игроков в истории АПЛ по показателю гол+пас в 1 матче. Об этом сообщает Opta.

В последнем матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3) Роналду забил и сделал голевую передачу в возрасте 36 лет и 267 дней.

Такой же показатель у экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба. В 2014-м году он также в возрасте 36 лет и 267 дней сделал то же самое в матче с тем же «Тоттенхэмом». Интересно, что матч завершился с таким же счетом: 3:0 – не в пользу «шпор».

В турнирной таблице АПЛ МЮ подтянулся к лидерам и расположился на 5-м месте.