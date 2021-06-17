Скрипник высказался о первых летних трансферах «Зари»
UEFA допустил «Зарю» к Лиге Европы
Украинский клуб выступит в еврокубках
фото - ФК Заря
Вслед за аттестатами и лицензиями, выданными Украинской Ассоциацией Футбола луганская «Заря» получила соответствующий аттестат от УЕФА на участие в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.
UEFA отмечает, что на основании полученных от клуба документов и тщательного их изучения, футбольный клуб «Заря» допущен для участия в Еврокубках в сезоне 2021/22.
Таким образом, клуб начнет свой путь в евротурнире с плей-офф квалификации.
Напомним, наставник «Зари» Виктор Скрипник рассказал о будущих трансферах команды.