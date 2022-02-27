UEFA готовится отстранить россию от соревнований

Исполком союза рассмотрит данный вопрос завтра, 28 февраля

Фото: UEFA

Исполнительный комитет UEFA 28 февраля рассмотрит вопрос участия команд из росии в организованных под эгидой союза соревнованиях, сообщает Meczyki.



По информации источника, UEFA планирует отстранить российские коллективы и национальную сборную россии. В данный момент это заденет «Спартак», который в 1/8 финала Лиги Европы должен сыграть с РБ «Лейпцигом».

Пакет футбольных санкций продвигал Збигнев Бонек, вице-президента огранизации. Ожидается, что вслед за UEFA начнет действовать и FIFA.