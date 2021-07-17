UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов

К корректировкам пришлось прибегнуть из-за переноса решающего матча минувшего сезона в Порту

Лига чемпионов / Фото - UEFA

Исполнительный комитет UEFA принял решение внести изменения в список стадионов, которые примут финалы Лиги чемпионов в ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в связи с переносом решающего поединка минувшего сезона из Стамбула в Порту, «Олимпийский стадион Ататюрка» примет финал 2023 года. Мюнхен, соответственно, получит такое право на два года позже. Как и планировалось, в 2024 году поединок примет «Уэмбли».

Также отмечается, что Стамбул примет жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Такая возможность предоставлена городу в сезонах 2021/22 и 2022/23.

В 2024 году финал Лиги Европы примет Дублин. В 2025-м – Бильбао. В испанском городе состоится также решающий матч женской Лиги чемпионов-2024.

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