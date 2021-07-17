Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов

К корректировкам пришлось прибегнуть из-за переноса решающего матча минувшего сезона в Порту
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:01
UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов
Лига чемпионов / Фото - UEFA

Исполнительный комитет UEFA принял решение внести изменения в список стадионов, которые примут финалы Лиги чемпионов в ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в связи с переносом решающего поединка минувшего сезона из Стамбула в Порту, «Олимпийский стадион Ататюрка» примет финал 2023 года. Мюнхен, соответственно, получит такое право на два года позже. Как и планировалось, в 2024 году поединок примет «Уэмбли».

Также отмечается, что Стамбул примет жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Такая возможность предоставлена городу в сезонах 2021/22 и 2022/23.

В 2024 году финал Лиги Европы примет Дублин. В 2025-м – Бильбао. В испанском городе состоится также решающий матч женской Лиги чемпионов-2024.

Ранее власти Харькова поддержали идею выдвижения кандидатуры города на проведение Суперкубка UEFA-2025.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Матч сборной Украины – в числе претендентов на звание самого зрелищного на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
14 июля 16:48
UEFA презентовал мяч финала Евро-2020
UEFA презентовал мяч финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
5 июля 14:10
«Челси» – «Барселона», «Милан» – «Интер», «Динамо» – «Металлист». Прощай, правило выездного гола
История
«Челси» – «Барселона», «Милан» – «Интер», «Динамо» – «Металлист». Прощай, правило выездного гола
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 июня 14:04
Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
Футбол В Европе
24 июня 18:14
1
UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках
UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках
Футбол В Европе
24 июня 17:16
UEFA открыл дело против экс-соперника сборной Украины
UEFA открыл дело против экс-соперника сборной Украины
Футбол Евро-2020
23 июня 22:29

Новости: Футбол

«Вест Хэм» Ярмоленко сыграет с «Аталантой» Малиновского на предсезонном турнире
«Вест Хэм» Ярмоленко сыграет с «Аталантой» Малиновского на предсезонном турнире
Премьер-Лига (Англия)
13:46
Санжар: «Никакой информации про дальнейшее существование «Олимпика» не имею»
Санжар: «Никакой информации про дальнейшее существование «Олимпика» не имею»
Украинская Премьер-лига
13:30
Цыганков: «Работаем, чтобы стать сильнее в этом сезоне Лиги чемпионов»
Цыганков: «Работаем, чтобы стать сильнее в этом сезоне Лиги чемпионов»
Украинская Премьер-лига
13:27
Шацких поставил Беседина в один ряд с Ребровым и Милевским: «Артем берет своим трудолюбием и работоспособностью»
Шацких поставил Беседина в один ряд с Ребровым и Милевским: «Артем берет своим трудолюбием и работоспособностью»
Украинская Премьер-лига
13:10
UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов
UEFA изменил места проведения финалов Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
13:01
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» купит Варана за 50 миллионов евро
Премьер-Лига (Англия)
12:51
«Аталанта» решит судьбу Коваленко в клубе после аренды в «Эмполи»
«Аталанта» решит судьбу Коваленко в клубе после аренды в «Эмполи»
Серия А (Италия)
12:39
Супряга является запасным вариантом для «Дженоа»
Супряга является запасным вариантом для «Дженоа»
Серия А (Италия)
12:28
Кроме «Кривбасса», Хобленко может продолжить карьеру в УПЛ
Кроме «Кривбасса», Хобленко может продолжить карьеру в УПЛ
Украинская Премьер-лига
12:19
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
12
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости