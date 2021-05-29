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UEFA назвал 23 лучших игрока Лиги Европы

Двое – из «Динамо», правда, загребского
Футбол Лига Европы UEFA
09:18
UEFA назвал 23 лучших игрока Лиги Европы
Фото – UEFA

В UEFA представили расширенную символическую сборную сезона-20/21 в Лиге Европы. Список игроков опубликован на официальном сайте организации.

В него вошли 23 футболиста. Из них семь – представители победителя турнира, испанского «Вильярреала».

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).

Защитники: Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Харри Магуайр («МЮ»), Аарон Уан-Биссака («МЮ»), Джанлука Манчини («Рома»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Альфонсо Педраса («Вильярреал»), Пау Торрес («Вильярреал»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («МЮ»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Поль Погба («МЮ»), Этьен Капу («Вильярреал»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Лукаш Провод («Славия»), Скотт Мактомини («МЮ»).

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани («МЮ»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).

Напомним, отмена правила выездного гола в еврокубках ждет одобрения исполнительного комитета UEFA.
Сергей Стаднюк
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Теги

UEFA Вильярреал

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