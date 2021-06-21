Украина уступила Австрии и рискует не выйти в плей-офф Евро-2020
UEFA назвал лучшего игрока матча Украина – Австрия
«Сине-желтые» минимально уступили сопернику и рискует покинуть Евро-2020
21:32
Фото - UEFA
Сборная Украины минимально уступила в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1). В UEFA назвали лучшего игрока встречи.
Им стал полузащитник австрийцев Флориан Гриллич. Технический наблюдатель организации Козмин Контра оценил выступления футболиста.
Очень здорово нагружал центральных защитников соперника. Дал своей команде нужный баланс, был хорош как с мячом, так и без него. Прекрасно провел весь матч.
Напомним, Украина пропустила в 9-м матче подряд на чемпионатах Европы.