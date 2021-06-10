Что на это скажут в России? Другие сборные уже давно играют с контурами своих государств на форме

Два примера, очень похожих на наш

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Фото - УАФ

Прошло уже несколько дней с момента презентации формы сборной Украины на Евро-2020, а страсти по поводу нее не утихают.

Казалось бы, UEFA практически сразу поставил точку в этом вопросе, заявив, что она не нарушает никаких норм, но российские чиновники, медиаперсоны и даже президент РФ Владимир Путин продолжают ее обсуждать.

На самом деле, эта тема немного поднадоела, но, чтобы еще раз подчеркнуть ничтожность всех претензий к украинской стороне, можем вспомнить, где мы видели что-то подобное.

Далеко не нужно ходить – в Европе есть примеры, причем на постоянной основе, а не только в рамках отдельного турнира.

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины на своем гербе также разместила границы государства. И, поверьте, это сделано тоже не просто так, а с определенным акцентом.

В начале 90-х в Боснии был вооруженный конфликт, в котором не менее важными были не только межэтнические черты, но и межрелигиозные. Только в декабре 1995 года после подписания Дейтонского соглашения было провозглашено независимость Боснии и Герцеговины – государства, состоящего из двух частей: Мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской – территорий, на которые претендовали соседние государства.

Границы Боснии и Герцеговины на груди Эдина Джеко / Фото - These Football Times

Кипр пошел по тому же принципу и разместил на гербе своей Футбольной ассоциации очертания острова, который в середине 70-х годов прошлого века тоже пережил большие потрясения.

Дело в том, что между киприотами-греками и киприотами-турками с середины 60-х обострились отношения, которые в 1974-м переросли в открытую войну, в которую, понятное дело, вмешались Греция и Турция. Режим греческих «черных полковников» поддержал на острове военный переворот, но турецкие войска оккупировали около половины острова.

С того времени остров фактически разделен на северную (турецкую) и южную (греческую) части, причем южная входит в Евросоюз, а северная носит название Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция (ничего не напоминает?). Однако на международном уровне признается только целостный Кипр, что и отражено на гербе Футбольной ассоциации.

Фото - facebook.com/cyprusfaofficial

Несмотря на то, что в обоих случаях это явный намек на политику, который однозначно может раздражать и Сербию в случае с Боснией и Герцеговиной, и Турцию в случае с Кипром, но никто не устраивает из этого международный скандал перед футбольными соревнованиями.

Украина сделала даже меньше, не изменив для подчеркивания целостности страны, подвергшейся внешней агрессии и оккупации части территории, герб своей Ассоциации футбола. Контуры границ, которые признаны на международном уровне, могут вызывать негодование только у тех, кто эти границы нарушил или собирается это сделать, однако о прецеденте говорить не нужно – контуры своей территории другие сборные уже наносили. И да, как мы поняли из других примеров, это действительно не просто так, а несет определенный посыл, которого не нужно стесняться, а напротив на нем стоит акцентировать внимание.