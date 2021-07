UEFA открыл дело за использование лазерной указки против Шмейхеля в моменте с пенальти Кейна

Фото: twitter.com/England

UEFA открыл дело по поводу обвинений, которые были предъявлены Футбольной ассоциации Англии, сообщает BBC.



Болельщики команды «Трех львов» светили лазерной указкой голкиперу Дании Касперу Шмейхелю, когда Харри Кейн бил пенальти, использовали пиротехнику, а также свистели во время гимна датчан.

