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UEFA открыл дело за использование лазерной указки против Шмейхеля в моменте с пенальти Кейна

Будут рассмотрены действия болельщиков команды «Трех львов»
Футбол Евро-2020
14:24
UEFA открыл дело за использование лазерной указки против Шмейхеля в моменте с пенальти Кейна
Фото: twitter.com/England

UEFA открыл дело по поводу обвинений, которые были предъявлены Футбольной ассоциации Англии, сообщает BBC.

Болельщики команды «Трех львов» светили лазерной указкой голкиперу Дании Касперу Шмейхелю, когда Харри Кейн бил пенальти, использовали пиротехнику, а также свистели во время гимна датчан.

Отметим, что полуфинальный матч Евро-2020 завершился победой Англии (2:1, ДВ). Дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией UEFA.

Напомним, что в финале чемпионата Европы англичане на «Уэмбли» сыграют против сборной Италии.

Олег Шумейко-младший
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