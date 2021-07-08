UEFA открыл дело за использование лазерной указки против Шмейхеля в моменте с пенальти Кейна

Будут рассмотрены действия болельщиков команды «Трех львов»

Фото: twitter.com/England

UEFA открыл дело по поводу обвинений, которые были предъявлены Футбольной ассоциации Англии, сообщает BBC.



Болельщики команды «Трех львов» светили лазерной указкой голкиперу Дании Касперу Шмейхелю, когда Харри Кейн бил пенальти, использовали пиротехнику, а также свистели во время гимна датчан.

Kasper Schmeichel had laser pen shone at his face as Harry Kane stepped up for England's penalty https://t.co/RFn0om1hbR — Telegraph Football (@TeleFootball) July 7, 2021

Отметим, что полуфинальный матч Евро-2020 завершился победой Англии (2:1, ДВ). Дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией UEFA.

Напомним, что в финале чемпионата Европы англичане на «Уэмбли» сыграют против сборной Италии.