Саутгейт: «Потеря Эриксена стала для Дании ударом»
UEFA пригласил Эриксена и врачей, которые спасли его от инфаркта, на финал Евро-2020
Лидер сборной Дании пропустил весь турнир из-за сердечного приступа
Кристиан Эриксен / Фото: Twitter
UEFA пригласил хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, его супругу, а также врачей, которые его спаси от инфаркта, на финальный матч Евро-2020 на «Уэмбли». Его слова приводит ESPN.
Напомним, что финальный матч Евро-2020 состоится 11-го июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Напомним, что Кристиан Эриксен получил сердечный приступ в матче 1-го тура Евро-2020 с Финляндией (0:1), но его спасли врачи.
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