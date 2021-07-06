UEFA пригласил Эриксена и врачей, которые спасли его от инфаркта, на финал Евро-2020

Лидер сборной Дании пропустил весь турнир из-за сердечного приступа

Кристиан Эриксен / Фото: Twitter

UEFA пригласил хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, его супругу, а также врачей, которые его спаси от инфаркта, на финальный матч Евро-2020 на «Уэмбли». Его слова приводит ESPN.

Напомним, что финальный матч Евро-2020 состоится 11-го июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что Кристиан Эриксен получил сердечный приступ в матче 1-го тура Евро-2020 с Финляндией (0:1), но его спасли врачи.