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UEFA пригласил Эриксена и врачей, которые спасли его от инфаркта, на финал Евро-2020

Лидер сборной Дании пропустил весь турнир из-за сердечного приступа
Футбол Евро-2020
6 июля 23:54
UEFA пригласил Эриксена и врачей, которые спасли его от инфаркта, на финал Евро-2020
Кристиан Эриксен / Фото: Twitter

UEFA пригласил хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, его супругу, а также врачей, которые его спаси от инфаркта, на финальный матч Евро-2020 на «Уэмбли». Его слова приводит ESPN.

Напомним, что финальный матч Евро-2020 состоится 11-го июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что Кристиан Эриксен получил сердечный приступ в матче 1-го тура Евро-2020 с Финляндией (0:1), но его спасли врачи.

Петр Приходько
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Теги

Кристиан Эриксен сборная Дании (футбол)

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