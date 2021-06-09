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UEFA приостановил разбирательства в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны»
Клубы могут остаться в Лиге чемпионов
Фото: UEFA
UEFA через свой сайт объявил, что приостановил разбирательства в отношении организаторов Суперлиги.
Речь идет о трех клубах – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». Больше информации на сайте организации нет.
Вероятно, это связано с тем, что организаторы Суперлиги также защищены судами. Об этом не раз заявлял президент «Реала» Флорентино Перес.
UEFA грозился исключить три клуба из Лиги чемпионов, но на данный момент разбирательства остановлены.
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