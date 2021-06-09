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UEFA приостановил разбирательства в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны»

Клубы могут остаться в Лиге чемпионов
Футбол В Европе
20:52
UEFA приостановил разбирательства в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны»
Фото: UEFA

UEFA через свой сайт объявил, что приостановил разбирательства в отношении организаторов Суперлиги.

Речь идет о трех клубах – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». Больше информации на сайте организации нет.

Вероятно, это связано с тем, что организаторы Суперлиги также защищены судами. Об этом не раз заявлял президент «Реала» Флорентино Перес.

UEFA грозился исключить три клуба из Лиги чемпионов, но на данный момент разбирательства остановлены.

Андрей Усмонов
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