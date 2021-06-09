UEFA приостановил разбирательства в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны»

Клубы могут остаться в Лиге чемпионов

Фото: UEFA

UEFA через свой сайт объявил, что приостановил разбирательства в отношении организаторов Суперлиги.

Речь идет о трех клубах – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». Больше информации на сайте организации нет.

Вероятно, это связано с тем, что организаторы Суперлиги также защищены судами. Об этом не раз заявлял президент «Реала» Флорентино Перес.

UEFA грозился исключить три клуба из Лиги чемпионов, но на данный момент разбирательства остановлены.