Конте в «Арсенале» не будет
Уилшир вернулся в «Арсенал» и будет тренироваться с командой
Полузащитник пока находится без клуба
14:25
Фото: Sky Sports
Полузащитник Джек Уилшир вернется в «Арсенал».
Правда, не в качестве игрока. Он будет поддерживать форму в составе команды пока не найдет себе клуб, сообщает Mirror. Микель Артета это подтвердил.
«Я давно знаю Джека, мы с ним вместе делили раздевалку, все в клубе его любят. Наши двери всегда открыты для него».
29-летний Уилшир в прошлом сезоне выступал за «Борнмут» в Чемпионшипе. Его команда не смогла вернуться в АПЛ по итогам плей-офф.
Большую часть карьеры он был травмирован.
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