Уилшир вернулся в «Арсенал» и будет тренироваться с командой

Полузащитник пока находится без клуба

Фото: Sky Sports

Полузащитник Джек Уилшир вернется в «Арсенал».

Правда, не в качестве игрока. Он будет поддерживать форму в составе команды пока не найдет себе клуб, сообщает Mirror. Микель Артета это подтвердил.

«Я давно знаю Джека, мы с ним вместе делили раздевалку, все в клубе его любят. Наши двери всегда открыты для него».

29-летний Уилшир в прошлом сезоне выступал за «Борнмут» в Чемпионшипе. Его команда не смогла вернуться в АПЛ по итогам плей-офф.

Большую часть карьеры он был травмирован.