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Букмекеры верят в проход сборной Украины в плей-офф Евро-2020. Если действительно выходим, то что дальше?

Точно знаем, куда ехать, а вот по сопернику есть вопросы
Футбол Сборная Украины
17:00
Букмекеры верят в проход сборной Украины в плей-офф Евро-2020. Если действительно выходим, то что дальше? Тема дня
Букмекеры верят в сборную Украины / Фото - УАФ

После поражения от Австрии в заключительном матче группового этапа Евро-2020 сборную Украины не критиковал только ленивый. В первую очередь, за само содержание игры, однако на фоне тотального недовольство многие, особенно далекие от футбола люди, сейчас уверены, что это уже конец турнира для команды Андрея Шевченко. Однако это совсем не так.

Мы уже писали, что нужно сборной Украины и за кого нужно болеть нам, чтобы увидеть коллектив Шевченко в 1/8 финала, и, как считают букмекеры, такой вариант более чем реальный. По состоянию на день 22 июня проход сборной Украины в плей-офф оценивается коэффициентом 1,50, невыход ­– 2,50. Так что все скептики – это ваш звездный час, если так уверены!

Кстати, многие из вас наверняка видели уже эту табличку, похожую на что-то из уроков физики или математики (привет таблице Брадиса!).

Так вот, исходя из того, что мы уже имеем, – а это уже состоявшийся выход Швейцарии с третьего места группы A и почти гарантированный пролет финнов, финишировавших третьими в группе B (микроскопические шансы еще есть, но на проход Финляндии в плей-офф даже ставки не принимаются), варианты дальнейшего развития событий приобретают четкое очертание.

Да простят нас финны, но их мы заранее списываем, а вот Украине, как и букмекеры, даем шанс, а это значит, что выигрышной в итоге окажется комбинация, которая начинается с AC.

В любом из этих случаев (а их может быть три) сборная Украины сыграет против победителя квартета E. И матч точно состоится в Глазго на «Хэмпден Парк».

Сетка плей-офф Евро-2020

В группе E сейчас лидируют шведы с четырьмя очками, но выиграть квартет могут еще и словаки с испанцами. Букмекеры дают именно Испании больше всего шансов (коэффициент 1,83), дальше Швеция (2,25) и Словакия (13,0). Испания выиграет группу, если просто победит с любым счетом Словакию в последнем туре, а Швеция не выиграет у Польши. Словакам светит первое место только в случае победы над «Красной фурией» и все той же осечки шведов.

Матчи третьего тура группы E состоятся уже завтра, 23 июня. Это будет заключительный день группового этапа Евро-2020.

А вот выход в плей-офф сборная Украины может оформить уже сегодня, если вечером Хорватия и Шотландия распишут ничью.

Александр Черненко
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Швеции (футбол) сборная Испании (футбол) сборная Словакии (футбол)

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