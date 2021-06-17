Украина перервала 6-матчевую серию поражений на Евро

Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче второго тура на Евро-2020.
Это первая победа «сине-желтых» на чемпионате Европы с 2012-го года. Команда прервала серию из шести подряд поражений на турнирах.
Последняя и единственная победа на Евро была над Швецией (2:1) в 2012-м году. После этого Украина проигрывала Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии, Польше и Нидерландам.
Во втором матче подряд голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
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