Украина перервала 6-матчевую серию поражений на Евро

Серия длилась еще с Евро-2012

Фото: UEFA

Украина обыграла Северную Македонию (2:1) в матче второго тура на Евро-2020.

Это первая победа «сине-желтых» на чемпионате Европы с 2012-го года. Команда прервала серию из шести подряд поражений на турнирах.

Последняя и единственная победа на Евро была над Швецией (2:1) в 2012-м году. После этого Украина проигрывала Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии, Польше и Нидерландам.

Во втором матче подряд голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.