«Ворскла» - «Шахтёр»: прогноз на матч чемпионата Украины
Украина попала в первую корзину группы В перед жеребьевкой Лиги наций 2022/23
Жеребьевка пройдет в декабре
12:53
Фото: Twitter
Сборная Украины попала в первую корзину группы В перед жеребьевкой Лиги наций 2022/23, сообщает пресс-служба УАФ.
Сине-желтые будут выступать в дивизионе В из-за вылета из дивизиона А в прошлом розыгрыше Лиги наций.
Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Украина и Россия будут разведены в группе.
Ранее стало известно, что Александр Петраков вызовет Руслана Малиновского на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.
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