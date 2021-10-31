Украинская стабильность! Коваленко в очередной раз попал в стартовый состав «Специи»

Хавбек до этого три раза подряд появлялся с первых минут

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле примет «Специю».

Украинский хавбек Виктор Коваленко выйдет в основном составе гостей на матч с «фиалками».

В прошедших трех матчах полузащитник также появлялся на поле с первых минут и все три раза доиграл до финального свистка.

В пяти играх этого сезона на счету украинца один гол и один ассист.

Своей игрой Коваленко обратил на себя внимание Александра Петракова и получил вызов в сборную Украины.