Авторитетный портал оценил игру Коваленко в матче с «Дженоа»
Украинская стабильность! Коваленко в очередной раз попал в стартовый состав «Специи»
Хавбек до этого три раза подряд появлялся с первых минут
15:43
Виктор Коваленко / фото - AC Spezia
В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле примет «Специю».
Украинский хавбек Виктор Коваленко выйдет в основном составе гостей на матч с «фиалками».
В прошедших трех матчах полузащитник также появлялся на поле с первых минут и все три раза доиграл до финального свистка.
В пяти играх этого сезона на счету украинца один гол и один ассист.
Своей игрой Коваленко обратил на себя внимание Александра Петракова и получил вызов в сборную Украины.
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